Замглавы Росгидромета арестована по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову. Ее обвиняют в мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник издания рассказал, что Радькову «отправили под стражу» в рамках проведения разбирательства по делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальная санкция по ней может достигать 10 лет лишения свободы с штрафом до 1 млн руб.
По данным агентства, адвокат обвиняемой Михаил Мушаилов отказался дать комментарии. Источник же сообщил ТАСС, что на решение суда была подана апелляция, но ее отклонили.
Радькова работала в Минпромэнерго России в 2004–2008 гг., в том числе занимала в ведомстве пост заместителя директора департамента бюджетной политики и финансов – главного бухгалтера. Затем она работала в Росгранице на нескольких должностях, а после перешла в Росгидромет. С 2017 г. получила место замглавы этой структуры.