При взрыве в центре Луганска погиб человек
В результате взрыва в центре Луганска погиб один человек, есть раненые. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Взрыв произошел на улице Тараса Шевченко около 11:52 мск, передает агентство.
«РИА Новости» сообщило, что инцидент произошел недалеко от краеведческого музея, где проходило открытие выставки, посвященной курской операции «Поток».
Журналист ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что, по предварительной информации, в Луганске сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Погиб мужчина, ранена женщина. До этого Руденко сообщал о двух погибших в результате обстрела.