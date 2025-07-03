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При взрыве в центре Луганска погиб человек

Ведомости

В результате взрыва в центре Луганска погиб один человек, есть раненые. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Взрыв произошел на улице Тараса Шевченко около 11:52 мск, передает агентство.

«РИА Новости» сообщило, что инцидент произошел недалеко от краеведческого музея, где проходило открытие выставки, посвященной курской операции «Поток».

Журналист ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что, по предварительной информации, в Луганске сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Погиб мужчина, ранена женщина. До этого Руденко сообщал о двух погибших в результате обстрела.

Вечером 29 июня Донецк подвергся ракетному удару с применением дальнобойных авиационных средств, в результате чего в Ворошиловском районе погибла женщина, сообщал глава ДНР Денис Пушилин. ТАСС передавал, что украинские военные пытались атаковать Донецк крылатыми ракетами Storm Shadow.

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