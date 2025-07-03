При взрыве в центре Луганска пострадали три человека
По предварительным данным, при взрыве в центре Луганска пострадали три человека. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Луганской народной республики (ЛНР).
Уточняется, что один из раненых находится в тяжелом состоянии. Сейчас силовые структуры ведут работу над установкой обстоятельств произошедшего.
Взрыв произошел на улице Тараса Шевченко недалеко от краеведческого музея, где проходило открытие выставки, посвященной курской операции «Поток». Журналист ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что, по предварительной информации, в Луганске сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).