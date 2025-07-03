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Минобороны подтвердило гибель замглавкома ВМФ России Гудкова

Генерал погиб в Курской области
Ведомости

Министерство обороны России подтвердило гибель заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам, героя России генерал-майора Михаила Гудкова.

В оборонном ведомстве уточнили, что Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. «Вечная память герою», – подчеркнули в Минобороны.

Ранее, 3 июля, о гибели Гудкова сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Гудкову было 42 года. Он родился в Новосибирске. С 2000 г. служил в Вооруженных силах (ВС) РФ, был курсантом Новосибирского военного института. После окончания училища в 2005 г. его распределили в Воздушно-десантные войска, где он прошел путь от командира парашютно-десантного взвода до командира десантно-штурмового батальона. После окончания Общевойсковой академии ВС РФ был назначен заместителем командира 155-й отдельной бригады морской пехоты. Занимал должность заместителя главкома ВМФ по береговым войскам и артиллерии.

С 24 февраля 2022 г. во главе своего соединения принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 28 марта того же года за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество 155-й бригаде присвоили почетное наименование «гвардейская». Осенью 2023 г. Гудков был награжден медалью «Золотая звезда» Героя России. В январе стало известно, что 155-я бригада участвует в боях в Курской области.

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