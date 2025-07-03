Мишустин: страховой стаж многодетных будет включать уход за каждым ребенком

В страховой стаж в РФ входят все периоды, в течение которых застрахованный гражданин осуществлял трудовую или иную деятельность, а в Социальный фонд России (СФР) поступали страховые взносы. Сейчас в него также засчитывают полтора года ухода за ребенком одним из родителей, однако есть ограничение: не более шести лет за всех детей.