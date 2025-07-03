Мишустин: страховой стаж многодетных будет включать уход за каждым ребенком
В страховой стаж многодетных родителей будет включаться срок ухода за каждым ребенком, заявил премьер-министр Михаил Мишустин за заседании кабмина, передает ТАСС. При этом не будет никаких ограничений.
«В страховом стаже мамы или папы будет учитываться период присмотра за каждым ребенком без ограничения», – отметил он.
В страховой стаж в РФ входят все периоды, в течение которых застрахованный гражданин осуществлял трудовую или иную деятельность, а в Социальный фонд России (СФР) поступали страховые взносы. Сейчас в него также засчитывают полтора года ухода за ребенком одним из родителей, однако есть ограничение: не более шести лет за всех детей.
1 июля Мишустин сообщил, что с 2026 г. индексация страховых пенсий россиян будет происходить по два раза ежегодно. «С февраля – по уровню инфляции за прошедший год. И с апреля – с учетом роста доходов Социального фонда», – уточнил он.