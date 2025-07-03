Росавиация: в аэропортах Ижевска и Нижнекамска ввели ограничения на полеты
Аэропорты Ижевска и Нижнекамска ограничили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его данным, о введении ограничений в Ижевске стало известно в 14:53, в Нижнекамске – в 15:16. Причиной послужила необходимость обеспечения безопасности полетов. Продолжительность действия ограничений пока не уточняется.
В нескольких других аэропортах страны ограничения уже сняты. В частности, казанский аэропорт возобновил работу после периода ограничений, во время которого шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Аналогичные меры отменены в Самаре, где два борта выполнили посадку на резервных площадках, и в Ульяновске, где был перенаправлен один самолет.
По данным Минобороны России, ночью 3 июля система ПВО перехватила 69 украинских беспилотников самолетного типа. Большая часть дронов – 27 единиц – была уничтожена в Белгородской области. В Воронежской области ликвидировано 22 БПЛА, в Липецкой – 10, в Курской – восемь. Еще два беспилотника нейтрализованы в Крыму.