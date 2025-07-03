Росавиация: в аэропортах Ижевска и Нижнекамска ввели ограничения на полеты

В нескольких других аэропортах страны ограничения уже сняты. В частности, казанский аэропорт возобновил работу после периода ограничений, во время которого шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Аналогичные меры отменены в Самаре, где два борта выполнили посадку на резервных площадках, и в Ульяновске, где был перенаправлен один самолет.