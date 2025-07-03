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Клишас одобрил выдворение в Азербайджан избивших россиянина подростков

Ведомости

Иностранные граждане, нарушившие российское законодательства, должны отбывать наказание в тюрьме или быть депортированы, написал в Telegram-канале глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Так он прокомментировал публикацию председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова о том, что выдворение из России семей 13-летнего зачинщика драки в Санкт-Петербурге и его 15-летнего соучастника было верным решением.

«Согласен, Кирилл, нарушителям российских законов из числа иностранных граждан – тюрьма или депортация. Поддерживаю решительные шаги МВД в данном направлении», – заявил Клишас.

В публикации Кабанова говорится, что «региональное МВД поступило, без сомнений, правильно». По его мнению, вне зависимости от гражданства иностранцев, проявляющих агрессию на территории РФ по отношению к российским гражданам, их необходимо депортировать.

Речь идет о ситуации, произошедшей 30 июня. Тогда 16-летний россиянин попал в больницу с побоями после того, как у него возник конфликт по переписке с 13-летним гражданином Азербайджана. Они договорились о встрече, чтобы разрешить ссору, однако 13-летний ее участник пришел на диалог не один. Драка закончилась госпитализацией 16-летнего подростка.

2 июля стало известно о принятии решения региональным МВД выдворить в Азербайджан зачинщика драки вместе с семьей. Такая же мера была предпринята в отношении его соучастника, 15-летнего гражданина Азербайджана, а также его семьи.

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