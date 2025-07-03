Клишас одобрил выдворение в Азербайджан избивших россиянина подростков

Речь идет о ситуации, произошедшей 30 июня. Тогда 16-летний россиянин попал в больницу с побоями после того, как у него возник конфликт по переписке с 13-летним гражданином Азербайджана. Они договорились о встрече, чтобы разрешить ссору, однако 13-летний ее участник пришел на диалог не один. Драка закончилась госпитализацией 16-летнего подростка.