СК квалифицировал как теракт взрыв с погибшим экс-мэром в центре Луганска

Пилавов, родившийся 24 марта 1964 г. в селе Алексеевка Тетрицкаройского района Грузинской ССР, возглавлял администрацию Луганска с августа 2014 г. по ноябрь 2023 г. Его назначили на должность после провозглашения Луганской народной республики. До 2014 г. он занимал пост первого заместителя городского головы Луганска.