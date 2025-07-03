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СК квалифицировал как теракт взрыв с погибшим экс-мэром в центре Луганска

Ведомости

Следственный комитет России квалифицировал взрыв в центре Луганска, повлекший гибель бывшего главы администрации города Манолиса Пилавова, как теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщили в ведомстве.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, фигурантам предъявят обвинения по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении самодельных взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ).

Инцидент произошел днем 3 июля вблизи краеведческого музея Луганска, где проходило открытие выставки, посвященной курской операции «Поток». По данным журналиста ВГТРК Андрея Руденко, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). В результате атаки погиб один человек – экс-мэр Луганска, еще трое получили ранения.

Пилавов, родившийся 24 марта 1964 г. в селе Алексеевка Тетрицкаройского района Грузинской ССР, возглавлял администрацию Луганска с августа 2014 г. по ноябрь 2023 г. Его назначили на должность после провозглашения Луганской народной республики. До 2014 г. он занимал пост первого заместителя городского головы Луганска.

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