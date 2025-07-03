В Луганске убит бывший мэр города

Пилавов родился 24 марта 1964 г. в селе Алексеевка Тетрицкаройского района Грузинской ССР. Был мэром Луганска с августа 2014-го по ноябрь 2023 г. Его назначили на эту должность после провозглашения ЛНР. До событий 2014 г. работал в должности первого заместителя луганского городского головы.