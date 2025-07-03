В Луганске убит бывший мэр города

В Луганске убит бывший мэр городаМанолис Пилавов погиб в результате взрыва
Бывший глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в центре города. Об этом пишет Луганский информационный центр со ссылкой на близкого родственника погибшего.
Взрыв в Луганске произошел днем 3 июля. «РИА Новости» писало, что инцидент произошел недалеко от краеведческого музея, где проходило открытие выставки, посвященной курской операции «Поток».
Журналист ВГТРК Андрей Руденко сообщал, что, по предварительной информации, в Луганске сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). В результате погиб один мужчина, пострадала женщина. Позже стало известно, что пострадали три человека.
Пилавов родился 24 марта 1964 г. в селе Алексеевка Тетрицкаройского района Грузинской ССР. Был мэром Луганска с августа 2014-го по ноябрь 2023 г. Его назначили на эту должность после провозглашения ЛНР. До событий 2014 г. работал в должности первого заместителя луганского городского головы.