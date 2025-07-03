Аэропорты Ижевска и Нижнекамска возобновили работу

Минобороны России писало, что в ночь на 3 июля системы противовоздушной обороны ликвидировали 69 украинских беспилотников самолетного типа. Российские военные сбили 27 БПЛА в Белгородской области, еще 22 дрона уничтожено в Воронежской области. В Липецкой области нейтрализовано 10 беспилотников, в Курской – восемь. Еще два дрона ликвидировано в Крыму.