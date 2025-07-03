Аэропорты Ижевска и Нижнекамска возобновили работу
Аэропорты Ижевска и Нижнекамска возобновили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Временные ограничения на работу воздушных гаваней вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. За время их действия на запасные аэродромы отправились два воздушных судна: один выполнял рейс в Ижевск, другой – в Нижнекамск.
О введении ограничений в Ижевске стало известно в 14:53, в Нижнекамске – в 15:16. В нескольких других аэропортах России также вводились ограничения. Меры применялись в воздушных гаванях Казани, Самары и Ульяновска.
Минобороны России писало, что в ночь на 3 июля системы противовоздушной обороны ликвидировали 69 украинских беспилотников самолетного типа. Российские военные сбили 27 БПЛА в Белгородской области, еще 22 дрона уничтожено в Воронежской области. В Липецкой области нейтрализовано 10 беспилотников, в Курской – восемь. Еще два дрона ликвидировано в Крыму.