ТАСС: экс-мэра Луганска подорвала смертница
Бывшего главу администрации Луганска Манолиса Пилавова подорвала женщина-смертница. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Пилавов погиб в результате взрыва в центре Луганска днем 3 июля.
Репортер ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что, по предварительной информации, в Луганске сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Telegram-канал Shot писал, что бомбу «оставили на крыльце справа от двери» музея.
«Украинская правда» со ссылкой на источник в службе безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Пилавов был «ликвидирован» украинскими спецслужбами. На Украине его обвиняли в посягательстве на территориальную целостность, cоздании террористической организации и др.
Пилавову был 61 год. Он работал в должности мэра Луганска с августа 2014-го по ноябрь 2023 г. Его назначили на эту должность после провозглашения ЛНР. До событий 2014 г. работал в должности первого заместителя луганского городского головы.