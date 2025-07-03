«Аэрофлот» отменяет рейсы в Иран до 10 июля из-за продления ограничений

28 июня власти Ирана разрешили выполнение международных и транзитных рейсов над центральной частью страны, а также частично над западной. На фоне этих изменений Turkish Airlines заявляла о возобновлении полетов в Мешхед – второй по численности населения город Ирана – начиная с 30 июня.