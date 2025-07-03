«Аэрофлот» отменяет рейсы в Иран до 10 июля из-за продления ограничений
«Аэрофлот» объявил об отмене рейсов в Иран до 10 июля из-за продления ограничений в аэропорту Тегерана. Об этом сообщили в Telegram-канале представители авиаперевозчика.
В связи с ситуацией перевозчик скорректировал расписание полетов по данному направлению.
«Рейсы между Москвой и Тегераном отменяются вплоть до снятия ограничений», – говорится в сообщении компании.
Пассажирам предложено два варианта: оформить вынужденный возврат билетов или перенести даты вылета на более поздний период.
Ограничения на полеты в Иран связаны с недавним вооруженным конфликтом между Тегераном и Тель-Авивом. Израиль наносил удары по ядерным объектам Ирана с 13 июня. 25 июня воздушное пространство страны было частично открыто на фоне прекращения огня.
28 июня власти Ирана разрешили выполнение международных и транзитных рейсов над центральной частью страны, а также частично над западной. На фоне этих изменений Turkish Airlines заявляла о возобновлении полетов в Мешхед – второй по численности населения город Ирана – начиная с 30 июня.