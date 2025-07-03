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«Аэрофлот» отменяет рейсы в Иран до 10 июля из-за продления ограничений

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«Аэрофлот» объявил об отмене рейсов в Иран до 10 июля из-за продления ограничений в аэропорту Тегерана. Об этом сообщили в Telegram-канале представители авиаперевозчика.

В связи с ситуацией перевозчик скорректировал расписание полетов по данному направлению.

«Рейсы между Москвой и Тегераном отменяются вплоть до снятия ограничений», – говорится в сообщении компании.

Пассажирам предложено два варианта: оформить вынужденный возврат билетов или перенести даты вылета на более поздний период.

Ограничения на полеты в Иран связаны с недавним вооруженным конфликтом между Тегераном и Тель-Авивом. Израиль наносил удары по ядерным объектам Ирана с 13 июня. 25 июня воздушное пространство страны было частично открыто на фоне прекращения огня.

28 июня власти Ирана разрешили выполнение международных и транзитных рейсов над центральной частью страны, а также частично над западной. На фоне этих изменений Turkish Airlines заявляла о возобновлении полетов в Мешхед – второй по численности населения город Ирана – начиная с 30 июня.

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