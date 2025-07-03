Росавиация: в аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
Аэропорт Волгограда снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских авиасудов. О том, что аэропорт не принимает и не отправляет самолеты сообщили в 22:02. А уже в 22:20 авиагавань вернулась к привычному режиму работы.
До этого аналогичные меры были введены в аэропортах Ижевска, Нижнекамска, Казани, Самары и Ульяновска. Сейчас они тоже отменены. В результате ограничений ряд самолетов был перенаправлен на запасные аэродромы. В Казани за время действия ограничений шесть рейсов были перенаправлены на резервные площадки. В Самаре не смогли приземлиться два борта. В Ижевске, Нижнекамске и Ульяновске перенаправили по одному самолету.
Минобороны России сообщало о перехвате 69 украинских беспилотников самолетного типа в ночь на 3 июля. Системы ПВО ликвидировали 27 дронов в Белгородской области, 22 – в Воронежской, 10 – в Липецкой, 8 – в Курской. А еще два беспилотника были сбиты в Крыму.