Росавиация: в аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

До этого аналогичные меры были введены в аэропортах Ижевска, Нижнекамска, Казани, Самары и Ульяновска. Сейчас они тоже отменены. В результате ограничений ряд самолетов был перенаправлен на запасные аэродромы. В Казани за время действия ограничений шесть рейсов были перенаправлены на резервные площадки. В Самаре не смогли приземлиться два борта. В Ижевске, Нижнекамске и Ульяновске перенаправили по одному самолету.