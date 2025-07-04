Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Мединский объяснил выбор новой обложки учебника с «Союзом»

Ведомости

Помощник президента России Владимир Мединский объяснил выбор новой обложки для учебника по всеобщей истории для 11-х классов. В своем телеграм-канале он сообщил, что на обложке теперь изображены два символичных события: стыковка американского и советского космических кораблей в рамках программы «Союз» – «Аполлон» и фрагмент хоккейного матча между сборными СССР и Канады.

Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Мединский / t.me/vr_medinskiy

Мединский подчеркнул, что прежняя обложка не нравилась – на ней была изображена фреска Ганса Энри в Женеве, расположенная рядом со зданием ООН.

«Проще надо быть, понятнее, особенно для школьников. Поменяли. Теперь первым планом «Союз» – «Аполлон», – пояснил Мединский.

По словам Мединского, легендарный космонавт Алексей Леонов рассказывал, что стыковка кораблей произошла удивительным совпадением прямо над Эльбой. В качестве фона используется кадр из матча суперкубка по хоккею между сборными СССР и Канады.

Помощник президента подчеркнул символическое значение новой обложки: Россия всегда выступает за сотрудничество, а любые битвы должны оставаться только в спорте.

22 июня министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о планах дополнить раздел учебников по истории, посвященный спецоперации, информацией об освобождении Курской области. По словам Кравцова, эти изменения могут быть внесены уже со следующего учебного года.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных