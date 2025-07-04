Мединский объяснил выбор новой обложки учебника с «Союзом»
Помощник президента России Владимир Мединский объяснил выбор новой обложки для учебника по всеобщей истории для 11-х классов. В своем телеграм-канале он сообщил, что на обложке теперь изображены два символичных события: стыковка американского и советского космических кораблей в рамках программы «Союз» – «Аполлон» и фрагмент хоккейного матча между сборными СССР и Канады.
Мединский подчеркнул, что прежняя обложка не нравилась – на ней была изображена фреска Ганса Энри в Женеве, расположенная рядом со зданием ООН.
«Проще надо быть, понятнее, особенно для школьников. Поменяли. Теперь первым планом «Союз» – «Аполлон», – пояснил Мединский.
По словам Мединского, легендарный космонавт Алексей Леонов рассказывал, что стыковка кораблей произошла удивительным совпадением прямо над Эльбой. В качестве фона используется кадр из матча суперкубка по хоккею между сборными СССР и Канады.
Помощник президента подчеркнул символическое значение новой обложки: Россия всегда выступает за сотрудничество, а любые битвы должны оставаться только в спорте.
22 июня министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о планах дополнить раздел учебников по истории, посвященный спецоперации, информацией об освобождении Курской области. По словам Кравцова, эти изменения могут быть внесены уже со следующего учебного года.