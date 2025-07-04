Мединский объяснил выбор новой обложки учебника с «Союзом»

Помощник президента России Владимир Мединский объяснил выбор новой обложки для учебника по всеобщей истории для 11-х классов. В своем телеграм-канале он сообщил, что на обложке теперь изображены два символичных события: стыковка американского и советского космических кораблей в рамках программы «Союз» – «Аполлон» и фрагмент хоккейного матча между сборными СССР и Канады.