Кравцов: в учебниках истории будет дополнение про освобождение Курской области
В учебниках по истории появится дополнение к разделу о спецоперации про освобождение Курской области, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Сейчас готовится дополнение к разделу о специальной военной операции, посвященной нашей уникальной операции по освобождению Курской области, Суджи», – сказал он. Кравцов уточнил, что дополнение могут внести уже со следующего учебного года.
Путин во время встречи поблагодарил редакторов новых учебников истории за работу, а также обозначил, что сейчас необходимо заняться курсом по обществознанию. «Это тоже большая, может быть, даже более сложная работа, она более тонкая», – сказал он.
Новый учебник по истории с разделом про спецоперацию Кравцов анонсировал еще в начале 2023 г. Кравцов отметил, что раздел про цели и задачи спецоперации уже есть в программе курса по истории. А 12 сентября 2022 г. был опубликован приказ Минпросвещения, согласно которому ученики 10–11-х классов российских школ будут проходить ее на уроках истории.