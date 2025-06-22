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Кравцов: в учебниках истории будет дополнение про освобождение Курской области

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В учебниках по истории появится дополнение к разделу о спецоперации про освобождение Курской области, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сейчас готовится дополнение к разделу о специальной военной операции, посвященной нашей уникальной операции по освобождению Курской области, Суджи», – сказал он. Кравцов уточнил, что дополнение могут внести уже со следующего учебного года.

Путин во время встречи поблагодарил редакторов новых учебников истории за работу, а также обозначил, что сейчас необходимо заняться курсом по обществознанию. «Это тоже большая, может быть, даже более сложная работа, она более тонкая», – сказал он.

Новый учебник по истории с разделом про спецоперацию Кравцов анонсировал еще в начале 2023 г. Кравцов отметил, что раздел про цели и задачи спецоперации уже есть в программе курса по истории. А 12 сентября 2022 г. был опубликован приказ Минпросвещения, согласно которому ученики 10–11-х классов российских школ будут проходить ее на уроках истории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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