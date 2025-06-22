Кравцов: в учебниках истории будет дополнение про освобождение Курской области

Новый учебник по истории с разделом про спецоперацию Кравцов анонсировал еще в начале 2023 г. Кравцов отметил, что раздел про цели и задачи спецоперации уже есть в программе курса по истории. А 12 сентября 2022 г. был опубликован приказ Минпросвещения, согласно которому ученики 10–11-х классов российских школ будут проходить ее на уроках истории.