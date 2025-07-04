Правительство приостановило начисление пеней по налогам для мобилизованных
Кабмин РФ приостановил начисление пеней по налогам и страховым взносам для граждан, которые были мобилизованы для участия в спецоперации с 21 сентября 2022 г. Об этом сообщает ТАСС.
Мера распространяется на граждан, призванных по мобилизации, а также на организации, в которых мобилизованный является руководителем и одновременно единственным учредителем. Приостановка начисления пеней будет действовать весь период военной службы и затем еще три месяца после ее окончания – до 28-го числа включительно.
3 июня стало известно, что правительство поддержало законопроект о дополнительных мерах помощи мобилизованным, контрактникам и добровольцам. В частности, заболевшим ветеранам спецоперации предоставят больше времени на восстановление и возвращение к работе.
Правительство России 11 июня расширило перечень категорий граждан, имеющих право на участие в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК). Теперь в список вошли участники спецоперации, имеющие статус ветеранов боевых действий, и граждане, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничные регионы РФ.