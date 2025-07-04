Правительство приостановило начисление пеней по налогам для мобилизованных

Мера распространяется на граждан, призванных по мобилизации, а также на организации, в которых мобилизованный является руководителем и одновременно единственным учредителем. Приостановка начисления пеней будет действовать весь период военной службы и затем еще три месяца после ее окончания – до 28-го числа включительно.