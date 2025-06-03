Заболевшим ветеранам спецоперации дадут больше времени вернуться на работу

Заболевшим ветеранам спецоперации дадут больше времени вернуться на работуПравительство поддержало законопроект о дополнительной поддержке мобилизованных
Правительство поддержало два законопроекта Минтруда о материальной поддержке лиц, не возобновивших по состоянию здоровья действие трудового договора (или госслужбу) в течение трех месяцев после окончания военной службы из-за заболевания или травмы. Эти изменения коснутся мобилизованных, контрактников и добровольцев. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника, близких к правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Сейчас у тех, кто был призван в армию по мобилизации или заключил военный или добровольческий контракт, трудовой или служебный контракт приостанавливается, однако в течение трех месяцев после окончания военной службы человек должен выйти на работу, поясняет председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «В противном случае договор расторгается», – говорит он.
Инициативой Минтруда предлагается установить, что если военнослужащие не возобновили в этот срок трудовую деятельность из-за состояния здоровья, то приостановление действия трудового договора или служебного контракта продлевается на период временной нетрудоспособности. Дополнительно устанавливается запрет на увольнение госслужащих в этот период. Причем, как следует из текста законопроекта, будут учитываться и заболевания, наступившие уже после окончания службы, но до положенного возвращения на работу.
Кто оплатит нетрудоспособность
Изменения планируется внести в несколько законов: «О системе государственной службы», «О государственной гражданской службе», а также в закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и материнстве» и в Трудовой кодекс. Согласно предложенным поправкам, предусматривается назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в период приостановления действия трудового договора или приостановления госслужбы.
Что же касается расходов бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, то в финансово-экономическом обосновании к законопроектам Минтруд приводит следующие расчеты. Согласно сведениям, содержащимся в системе индивидуального (персонифицированного) учета, по состоянию на начало текущего года численность лиц, приостановивших трудовой договор или гражданскую службу, составила в 2022 г. – 161 844 человека и в 2023 г. – 197 608 человек, в 2024 г. – 234 237 человек. Прогнозируемая численность лиц, приостановивших трудовой договор или гражданскую службу, которые могут воспользоваться правом на получение пособия по временной нетрудоспособности, составит: в 2025 г. – 114 064 человека, в 2026 г. – 130 685 человек, в 2027 г. – 147 306 человек.
Общее количество календарных дней временной нетрудоспособности, подлежащих оплате из расчета 14 календарных дней в среднем на человека в год (включая случаи заболевания, травмы, осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении), оценочно составит: в 2025 г. – 1,59 млн дней, в 2026 г. – 1,82 млн дней, в 2027 г. – 2,05 млн дней.
Условия, размеры и порядок обеспечения пособием по временной нетрудоспособности регулируются законом от декабря 2006 г. «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и привязаны к среднему заработку и стажу человека.
Оперативная поддержка
В пояснении к законопроектам говорится о том, что новые нормы начнут работать незамедлительно в случае их принятия – со дня официального опубликования. Это обусловлено социальной значимостью и необходимостью скорейшего обеспечения гарантий тем, кто выполнял задачи, возложенные на Вооруженные силы. Поскольку инициатива направлена на введение дополнительных механизмов защиты прав участников специальной военной операции, то и профильный комитет Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов готов оперативно рассмотреть законопроект, заверил «Ведомости» его председатель Ярослав Нилов (ЛДПР).
«Ведь у нас были мобилизованные, которым сохранили рабочее место, и, вернувшись, они могут продолжить там работать», – напомнил он. Но при расчете размера пособия по временной нетрудоспособности, больничного, пособия по нахождению в отпуске, по уходу за ребенком отсутствие на рабочем месте заметно снижает размеры пособий, что, конечно, несправедливо, заметил Нилов. «Эта правоприменительная практика, которая нарабатывается, это ответ на существующие запросы и на существующие ситуации. Поэтому такая правильная инициатива нужна и принимать ее надо оперативно», – заявил депутат.