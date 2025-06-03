Заболевшим ветеранам спецоперации дадут больше времени вернуться на работу

Что же касается расходов бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, то в финансово-экономическом обосновании к законопроектам Минтруд приводит следующие расчеты. Согласно сведениям, содержащимся в системе индивидуального (персонифицированного) учета, по состоянию на начало текущего года численность лиц, приостановивших трудовой договор или гражданскую службу, составила в 2022 г. – 161 844 человека и в 2023 г. – 197 608 человек, в 2024 г. – 234 237 человек. Прогнозируемая численность лиц, приостановивших трудовой договор или гражданскую службу, которые могут воспользоваться правом на получение пособия по временной нетрудоспособности, составит: в 2025 г. – 114 064 человека, в 2026 г. – 130 685 человек, в 2027 г. – 147 306 человек.