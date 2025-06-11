Ветераны спецоперации смогут вступать в жилищные кооперативы
Правительство России расширило перечень категорий граждан, имеющих право на участие в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК). Теперь в список вошли участники спецоперации, имеющие статус ветеранов боевых действий, и граждане, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничные регионы РФ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Перечень участников ЖСК был утвержден еще в 2012 г. и до этого включал 11 категорий граждан, таких как многодетные семьи, сотрудники государственных научных центров, образовательных организаций и академий наук, работники оборонно-промышленного комплекса, сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии со специальными званиями полиции.
Жилищно-строительный кооператив – это форма участия граждан в строительстве жилья. Члены кооператива собирают паевые взносы, которые направляются на строительство дома. Основные преимущества: возможность напрямую выбирать подрядчиков, контроль за ходом строительства и расходованием средств, итоговая стоимость квартиры обычно ниже рыночной, так как строительство осуществляется без участия банков-посредников.
3 июня стало известно, что правительство поддержало законопроект о дополнительных мерах помощи мобилизованным, контрактникам и добровольцам. В частности, заболевшим ветеранам спецоперации предоставят больше времени на восстановление и возвращение к работе.