Ветераны спецоперации смогут вступать в жилищные кооперативы

Перечень участников ЖСК был утвержден еще в 2012 г. и до этого включал 11 категорий граждан, таких как многодетные семьи, сотрудники государственных научных центров, образовательных организаций и академий наук, работники оборонно-промышленного комплекса, сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии со специальными званиями полиции.