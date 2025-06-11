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Ветераны спецоперации смогут вступать в жилищные кооперативы

Ведомости

Правительство России расширило перечень категорий граждан, имеющих право на участие в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК). Теперь в список вошли участники спецоперации, имеющие статус ветеранов боевых действий, и граждане, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничные регионы РФ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Перечень участников ЖСК был утвержден еще в 2012 г. и до этого включал 11 категорий граждан, таких как многодетные семьи, сотрудники государственных научных центров, образовательных организаций и академий наук, работники оборонно-промышленного комплекса, сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии со специальными званиями полиции.

Жилищно-строительный кооператив – это форма участия граждан в строительстве жилья. Члены кооператива собирают паевые взносы, которые направляются на строительство дома. Основные преимущества: возможность напрямую выбирать подрядчиков, контроль за ходом строительства и расходованием средств, итоговая стоимость квартиры обычно ниже рыночной, так как строительство осуществляется без участия банков-посредников.

3 июня стало известно, что правительство поддержало законопроект о дополнительных мерах помощи мобилизованным, контрактникам и добровольцам. В частности, заболевшим ветеранам спецоперации предоставят больше времени на восстановление и возвращение к работе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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