Аэропорты Кирова и Ярославля перестали принимать и отправлять рейсы
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Кирова («Победилово») и Ярославля («Туношна»), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, добавил Кореняко.
Ранее 5 июля аэропорт «Шереметьево» перестал отправлять рейсы в связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра. Ограничения введены на фоне сообщений об отражении атаки летевших на Москву беспилотников. Другие аэропорты московского региона, по данным Росавиации, работают штатно.