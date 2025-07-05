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Аэропорты Кирова и Ярославля перестали принимать и отправлять рейсы

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Кирова («Победилово») и Ярославля («Туношна»), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, добавил Кореняко.

Ранее 5 июля аэропорт «Шереметьево» перестал отправлять рейсы в связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра. Ограничения введены на фоне сообщений об отражении атаки летевших на Москву беспилотников. Другие аэропорты московского региона, по данным Росавиации, работают штатно.

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