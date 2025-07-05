Аэропорты Кирова и Ярославля перестали принимать и отправлять рейсы

Ранее 5 июля аэропорт «Шереметьево» перестал отправлять рейсы в связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра. Ограничения введены на фоне сообщений об отражении атаки летевших на Москву беспилотников. Другие аэропорты московского региона, по данным Росавиации, работают штатно.