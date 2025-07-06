Аэропорт Калуги возобновил работу после введенных 4 июля ограничений на полеты
В аэропорту Калуги («Грабцево») сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые действовали с 4 июля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Временные ограничения на полеты были введены в аэропорту днем 4 июля. Мера действовала для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В 9:20 мск представитель Росавиации сообщил, что аэропорт возобновил работу.
В период действия ограничений в регионе фиксировались атаки беспилотников. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 5 июля сообщил, что утром силы ПВО уничтожили один БПЛА на границе Калужской и Брянской областей. О пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщалось. Днем было сбито еще пять дронов, обошлось без последствий. В ночь на 6 июля губернатор сообщил об уничтожении еще пяти беспилотников в регионе.