Аэропорт Калуги возобновил работу после введенных 4 июля ограничений на полеты

В период действия ограничений в регионе фиксировались атаки беспилотников. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 5 июля сообщил, что утром силы ПВО уничтожили один БПЛА на границе Калужской и Брянской областей. О пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщалось. Днем было сбито еще пять дронов, обошлось без последствий. В ночь на 6 июля губернатор сообщил об уничтожении еще пяти беспилотников в регионе.