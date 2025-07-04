Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Калуги
Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Калуги «Грабцево». Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Рано утром Росавиация ввела ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч») и Ярославля («Туношна»). Позже аэропорт Ижевска ввел ограничения на использование воздушного пространства. Отмечается, что обслуживание будет вестись согласно федеральным авиационным правилам. Расписание прилетов и вылетов самолетов может быть изменено.
В 11:18 мск (13:18 по местному времени) Росавиация временно ограничила прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Перми. Кроме этого, после зафиксированных инцидентов с участием дронов в соседних регионах в Пермском крае объявлен режим «беспилотной опасности». По данным ведомства, все оперативные подразделения приведены в состояние полной готовности.
4 июля ВСУ атаковали Сергиев Посад в Подмосковье четырьмя беспилотниками. Удар пришелся по подстанции. В результате электричества лишились 42 000 человек. Мэр города Оксана Ероханова сообщила о двух пострадавших. В тот же день сообщалось об атаках БПЛА на Ижевск – 33 человека находятся на стационарном лечении, шестеро из них – в федеральных центрах Москвы. Состояние пяти пациентов оценивается как тяжелое, у остальных – средней и легкой степени тяжести. Всего пострадали 57 человек.
В период с 8:00 до 11:00 4 июля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами РФ. Три БПЛА сбили над Удмуртией, еще два – над Белгородской областью и один – над Самарской.