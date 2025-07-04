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ПВО за три часа сбила шесть дронов над регионами

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 8:00 до 11:00 перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Три БПЛА сбили над Удмуртией, еще два – над Белгородской областью и один – над Самарской.

Утром 4 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четырьмя беспилотниками Сергиев Посад в Подмосковье. Удар пришелся по подстанции. В результате электричества лишились 42 000 человек. Мэр города Оксана Ероханова сообщила о двух пострадавших – 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и потерял три зуба, у 40-летнего мужчины – открытая рана шеи и ушиб грудной клетки. Раненых доставили в Сергиево-Посадскую больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В тот же день сообщалось об атаках на Ижевск. Министр здравоохранения Удмуртской Республики Сергей Багин сообщил, что после атаки 33 человека находятся на стационарном лечении, шестеро из них – в федеральных центрах Москвы. Состояние пяти пациентов оценивается как тяжелое, у остальных – средней и легкой степени тяжести. Шестеро человек были выписаны из стационаров. Багин сообщил, что всего пострадали 57 человек.

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