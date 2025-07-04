ПВО за три часа сбила шесть дронов над регионами

В тот же день сообщалось об атаках на Ижевск. Министр здравоохранения Удмуртской Республики Сергей Багин сообщил, что после атаки 33 человека находятся на стационарном лечении, шестеро из них – в федеральных центрах Москвы. Состояние пяти пациентов оценивается как тяжелое, у остальных – средней и легкой степени тяжести. Шестеро человек были выписаны из стационаров. Багин сообщил, что всего пострадали 57 человек.