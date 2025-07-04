В аэропорту Перми ограничили полеты

Росавиация временно ограничила прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Перми, сообщается в Telegram-канале ее представителя Артема Кореняко. Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом стало известно в 11:18 мск (13:18 по местному времени).