В аэропорту Перми ограничили полеты
Росавиация временно ограничила прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Перми, сообщается в Telegram-канале ее представителя Артема Кореняко. Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом стало известно в 11:18 мск (13:18 по местному времени).
Кроме этого, в Пермском крае объявлен режим «беспилотной опасности» после зафиксированных инцидентов с участием дронов в соседних регионах. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.
По данным ведомства, все оперативные подразделения приведены в состояние полной готовности. Власти призывают жителей сохранять спокойствие, быть бдительными и при необходимости обращаться по номеру 112.
Обстановка находится под контролем, дополнительные меры будут вводиться в зависимости от развития ситуации.
Ранее стало известно, что аэропорт в Ижевске также ввел ограничения на использование воздушного пространства. Отмечается, что обслуживание будет вестись согласно федеральным авиационным правилам.
За ночь 4 июля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России.