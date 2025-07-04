Аэропорт Ижевска ввел ограничения на полеты
Аэропорт Ижевска ввел ограничения на использование воздушного пространства, сообщается в Telegram-канале аэровокзала.
Отмечается, что обслуживание будет вестись согласно федеральным авиационным правилам. Расписание прилетов и вылетов самолетов может быть изменено.
3 июля аэропорты Ижевска и Нижнекамска возобновляли прием и выпуск самолетов. Временные ограничения на работу воздушных гаваней вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
За ночь 4 июля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 48 украинских БПЛА над регионами России.