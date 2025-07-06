«РИА Новости»: 155 подростков включены в перечень террористов и экстремистов
В российском перечне террористов и экстремистов находятся 155 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, пишет «РИА Новости» со ссылкой на базу Росфинмониторинга. Всего в этот список включены почти 18 000 человек.
Сейчас в перечне числятся 23 человека в возрасте 15 лет. Еще 46 подростков – 16-летние, а 85 включенным в список исполнилось 17 лет. В перечень террористов и экстремистов в июле также попал 14-летний подросток из Оренбурга.
В марте стало известно, что в розыск были объявлены 4899 лиц, числящихся в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Разыскиваемые являются подозреваемыми или обвиняемыми по различным статьям Уголовного кодекса России.