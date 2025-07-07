Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 78 человек

Наводнения на реке Гуадалупе начались 4 июля из-за сильного ливня в округе Керр. Тогда сообщалось о 24-х погибших и 23-х пропавших без вести. Лейта рассказал, что власти провели более 160 спасательных операций с воздуха. Губернатор Техаса Грег Эбботт отметил, что некоторые из сотен спасенных людей были найдены «висящими на деревьях».