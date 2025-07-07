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Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 78 человек

Ведомости

Как минимум 78 человек, включая 28 детей, погибли в результате наводнений в Техасе. Еще 41 человек числится пропавшим без вести, пишет Reuters.

Шериф округа Керр в Техас-Хилл-Кантри Ларри Лейта сообщил, что в результате наводнения погибли 68 человек. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил на пресс-конференции о гибели еще 10 человек в других районах Техаса. Продолжаются поиски девочек, пропавших в летнем христианском лагере «Мистик». Из-за опасений новых наводнений были эвакуированы волонтеры.

По данным CBS News, спасательные работы ведутся вдоль реки Гуадалупе. По словам Лейта, по меньшей мере 10 детей из христианского лагеря «Мистик» и вожатый пропали без вести. Во время наводнения в лагере находилось около 750 детей.

Наводнения на реке Гуадалупе начались 4 июля из-за сильного ливня в округе Керр. Тогда сообщалось о 24-х погибших и 23-х пропавших без вести. Лейта рассказал, что власти провели более 160 спасательных операций с воздуха. Губернатор Техаса Грег Эбботт отметил, что некоторые из сотен спасенных людей были найдены «висящими на деревьях».

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