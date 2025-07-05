Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Из-за наводнений в Техасе погибли 24 человека, 23 пропали без вести

Ведомости

Сильный ливень в округе Керр, штат Техас, вызвал наводнения на реке Гваделупе, в результате чего погибли 24 человека, 23 – пропали без вести, сообщил Reuters.

Уточняется, что пропавшие без вести проживали в христианском лагере для девочек, расположенном на берегу вышедшей из берегов реки. Поисковые операции и эвакуация отдыхающих продолжаются.

Городской управляющий округа Далтон Райс сообщил, что наводнение произошло очень быстро, что не позволило властям вовремя отдать распоряжения об эвакуации. Судья округа Керр Роб Келли заявил, что наводнения нормальны для местности. «У нас не было никаких оснований полагать, что это будет похоже на то, что произошло здесь. Никаких», – сказал он.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о федеральной помощи в связи со стихийным бедствием, сказал: «Мы о них позаботимся».

В начале июля при оползнях и наводнениях на севере Индии погиб 51 человек, свыше 100 пострадали. Пропавшими без вести числятся 22 человека. Наибольшее число погибших зафиксировано в округе Манди.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных