Из-за наводнений в Техасе погибли 24 человека, 23 пропали без вести

Городской управляющий округа Далтон Райс сообщил, что наводнение произошло очень быстро, что не позволило властям вовремя отдать распоряжения об эвакуации. Судья округа Керр Роб Келли заявил, что наводнения нормальны для местности. «У нас не было никаких оснований полагать, что это будет похоже на то, что произошло здесь. Никаких», – сказал он.