Из-за наводнений в Техасе погибли 24 человека, 23 пропали без вести
Сильный ливень в округе Керр, штат Техас, вызвал наводнения на реке Гваделупе, в результате чего погибли 24 человека, 23 – пропали без вести, сообщил Reuters.
Уточняется, что пропавшие без вести проживали в христианском лагере для девочек, расположенном на берегу вышедшей из берегов реки. Поисковые операции и эвакуация отдыхающих продолжаются.
Городской управляющий округа Далтон Райс сообщил, что наводнение произошло очень быстро, что не позволило властям вовремя отдать распоряжения об эвакуации. Судья округа Керр Роб Келли заявил, что наводнения нормальны для местности. «У нас не было никаких оснований полагать, что это будет похоже на то, что произошло здесь. Никаких», – сказал он.
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о федеральной помощи в связи со стихийным бедствием, сказал: «Мы о них позаботимся».
В начале июля при оползнях и наводнениях на севере Индии погиб 51 человек, свыше 100 пострадали. Пропавшими без вести числятся 22 человека. Наибольшее число погибших зафиксировано в округе Манди.