Жертвами наводнений на севере Индии стали более 50 человек

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5 апреля 2024 г. в Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы на реке Урал из-за большого паводка. По данным правительства региона, во всей Оренбургской области подтоплены 12 817 жилых домов, 14 969 приусадебных участков в 79 населенных пунктах. 10 апреля уровень воды в Урале поднялся до опасной отметки 978 см. На фоне паводка режим ЧС также был объявлен в Курганской, Самарской и Тюменской областях. По оценке Минстроя, ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может превысить 21 млрд руб. / Алексей Орлов / Ведомости