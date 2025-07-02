Жертвами наводнений на севере Индии стали более 50 человек
При оползнях и наводнениях на севере Индии погиб 51 человек, свыше 100 пострадали. Об этом сообщил телеканал NDTV.
Пропавшими без вести числятся 22 человека. Наибольшее число погибших зафиксировано в округе Манди.
За неделю в стране в результате ливней и наводнений пострадали 12 округов штата Химачал-Прадеш, сообщили в государственном центре по чрезвычайным ситуациям Индии. В штате закрыто более 400 дорог, повреждены жилые дома, мосты, линии электропередачи, сельскохозяйственные угодья.
В сентябре 2024 г. произошли наводнения в соседнем Непале. Они возникли в результате сильных ливней. В Катманду за сутки выпало 240 мм осадков, что стало наибольшим показателем с 1970 г. На фоне наводнения были отменены порядка 150 рейсов. Тогда погибли как минимум 193 человека.
Весной прошлого года в Казахстане произошло крупнейшее в истории страны наводнение. Режим ЧС объявлялся в 10 из 17 областей Казахстана. «Ведомости» писали, что наиболее критическая ситуация складывалась в граничащих с Россией Атырауской, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.