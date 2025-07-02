Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Жертвами наводнений на севере Индии стали более 50 человек

Ведомости

При оползнях и наводнениях на севере Индии погиб 51 человек, свыше 100 пострадали. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Пропавшими без вести числятся 22 человека. Наибольшее число погибших зафиксировано в округе Манди.

За неделю в стране в результате ливней и наводнений пострадали 12 округов штата Химачал-Прадеш, сообщили в государственном центре по чрезвычайным ситуациям Индии. В штате закрыто более 400 дорог, повреждены жилые дома, мосты, линии электропередачи, сельскохозяйственные угодья.

Крупнейшие наводнения последних десятилетий в России
5 апреля 2024 г. в Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы на реке Урал из-за большого паводка. По данным правительства региона, во всей Оренбургской области подтоплены 12 817 жилых домов, 14 969 приусадебных участков в 79 населенных пунктах. 10 апреля уровень воды в Урале поднялся до опасной отметки 978 см. На фоне паводка режим ЧС также был объявлен в Курганской, Самарской и Тюменской областях. По оценке Минстроя, ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может превысить 21 млрд руб.
1  / 10

5 апреля 2024 г. в Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы на реке Урал из-за большого паводка. По данным правительства региона, во всей Оренбургской области подтоплены 12 817 жилых домов, 14 969 приусадебных участков в 79 населенных пунктах. 10 апреля уровень воды в Урале поднялся до опасной отметки 978 см. На фоне паводка режим ЧС также был объявлен в Курганской, Самарской и Тюменской областях. По оценке Минстроя, ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может превысить 21 млрд руб. / Алексей Орлов / Ведомости

В сентябре 2024 г. произошли наводнения в соседнем Непале. Они возникли в результате сильных ливней. В Катманду за сутки выпало 240 мм осадков, что стало наибольшим показателем с 1970 г. На фоне наводнения были отменены порядка 150 рейсов. Тогда погибли как минимум 193 человека.

Весной прошлого года в Казахстане произошло крупнейшее в истории страны наводнение. Режим ЧС объявлялся в 10 из 17 областей Казахстана. «Ведомости» писали, что наиболее критическая ситуация складывалась в граничащих с Россией Атырауской, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных