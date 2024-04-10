Крупнейшее в истории наводнение в Казахстане. Главное

Крупнейшее в истории наводнение в Казахстане. ГлавноеБедствие в соседних регионах России взаимосвязано с паводком в республике
Паводки в Казахстане стали крупнейшим стихийным бедствием за последние 80 лет, заявил 6 апреля президент страны Касым-Жомарт Токаев. Они начались в конце марта, а на 10 апреля режим ЧС объявлен в 10 из 17 областей Казахстана: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской. Наиболее критическая ситуация складывается в граничащих с Россией Атырауской. Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.
На 10 апреля из подтопленных районов десяти пострадавших областей, по данным республиканского МЧС, эвакуировано 96 500 человек, в том числе 31 600 детей. Откачано более 8,5 млн куб. м талой воды. В пяти областях Казахстана, как уточнили в министерстве, подтопленными остаются 3400 жилых домов и 336 дворовых территорий. На контроле местных властей находятся 69 населенных пунктов, которые остались без транспортного сообщения.
В аварийно-спасательных работах задействованы 24 295 человек и 2655 единиц техники, включая 469 водооткачивающих средств и 139 плавательных средств, 10 воздушных судов МЧС, Минобороны, МВД, КНБ, местных исполнительных органов и организаций Казахстана.
Потенциальный ущерб от паводков в Казахстане может составить около 6 млрд тенге, подсчитали в казахстанской страховой компании «Евразия». Власти пока не давали своей оценки.
Стихийное бедствие ударило по соседней с Казахстаном Оренбургской области России. Там из-за прорыва дамбы на реке Урал на фоне паводка 5 апреля был затоплен город Орск, погибли четверо человек, а всего в регионе эвакуировано более 7700 человек. Также пострадала и другая соседняя с Казахстаном Курганская область, где эвакуировано 4500 человек, а также Тюменская область, где власти призвали жителей эвакуироваться. Во всех трех российских регионах также объявлен режим ЧС.
Глава МЧС Казахстана Чингис Аринов и его российский коллега Александр Куренков уже 5 апреля после прорыва дамбы и затопления Орска обсудили меры реагирования на паводковую ситуацию. При этом постпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 9 апреля указал на взаимосвязь между бедствиями в российских и соседних казахстанских регионах. По его словам, для решения проблемы паводков в Курганской и Тюменской областях необходимо согласовать сброс воды в системах водохранилищ Казахстана.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков 8 апреля заявил, что сброс воды в сторону российского региона в казахстанских водохранилищах на реке Тобол стал «колоссальным» и увеличился в 45 раз. Шумков полагает, что эта вода в течение нескольких дней может достичь его региона.
В свою очередь 7 апреля заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев заявил на брифинге, что вода из затопленной Оренбургской области достигнет Казахстана в срок от 10 до 15 дней и есть риски подтопления Западно-Казахстанской и Атырауской областей республики.
В итоге премьер Казахстана Олжас Бектенов и его российский коллега Михаил Мишустин вечером 9 апреля в телефонном разговоре обсудили совместные меры по преодолению последствий половодья в приграничных районах двух государств, сообщила пресс-служба российского правительства. «Достигнута договоренность усилить координацию российских и казахстанских ведомств, участвующих в реагировании на чрезвычайную ситуацию природного характера», – говорится в сообщении.