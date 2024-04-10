Крупнейшее в истории наводнение в Казахстане. Главное

Стихийное бедствие ударило по соседней с Казахстаном Оренбургской области России. Там из-за прорыва дамбы на реке Урал на фоне паводка 5 апреля был затоплен город Орск, погибли четверо человек, а всего в регионе эвакуировано более 7700 человек. Также пострадала и другая соседняя с Казахстаном Курганская область, где эвакуировано 4500 человек, а также Тюменская область, где власти призвали жителей эвакуироваться. Во всех трех российских регионах также объявлен режим ЧС.