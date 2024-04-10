Мусульмане отметили Ураза-байрам в пострадавшем от паводка Орске

В Орске проживает крупная мусульманская община, говорит председатель приходского совета Орской соборной мечети Кунакбай Алкулов. В городе с населением 189 195 человек порядка 45 000 – мусульмане. Здесь живут татары (около 14 000 человек), казахи (20 000), башкиры (8000), дагестанцы, таджики, узбеки, киргизы (всего около 3000), перечисляет он. По словам Алкулова, расположенный в Старом городе поселок Форштадт является историческим поселением местных татар. «Вода там понемножку начала снижаться, но пока проводить намаз в мечети, к сожалению, нельзя», – сказал он «Ведомостям».