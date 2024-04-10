Мусульмане отметили Ураза-байрам в пострадавшем от паводка Орске

Мусульмане отметили Ураза-байрам в пострадавшем от паводка ОрскеИз-за затопления мечети праздничный намаз прошел на центральном рынке
Мусульмане Орска отметили Ураза-байрам – один из главных праздников ислама, знаменующий окончание месяца Рамадан и снятие всех ограничений строгого поста. Орская соборная мечеть в Старом городе, наиболее пострадавшем от масштабного паводка, оказалась в зоне подтопления, поэтому праздничный намаз прошел на третьем этаже торгового комплекса на центральном рынке. Помещение было предоставлено мусульманам в аренду, сообщил «Ведомостям» депутат Орского городского совета Курмамбай Кумакбаев («Единая Россия»).
В Орске проживает крупная мусульманская община, говорит председатель приходского совета Орской соборной мечети Кунакбай Алкулов. В городе с населением 189 195 человек порядка 45 000 – мусульмане. Здесь живут татары (около 14 000 человек), казахи (20 000), башкиры (8000), дагестанцы, таджики, узбеки, киргизы (всего около 3000), перечисляет он. По словам Алкулова, расположенный в Старом городе поселок Форштадт является историческим поселением местных татар. «Вода там понемножку начала снижаться, но пока проводить намаз в мечети, к сожалению, нельзя», – сказал он «Ведомостям».
Мусульманская община Орска постоянно получает предложения о помощи. «Звонят из Москвы – верховный муфтий России Равиль Гайнутдинов предлагает собрать для нас гуманитарную помощь, – звонят из Татарстана, из других городов и регионов», – говорит Алкулов.
Наводнение в Орске сплотило местных жителей, обращает внимание председатель приходского совета соборной мечети. С ним согласен Кумакбаев: «Спасали все дружно всех – и мусульмане, и не мусульмане, дети, молодежь, люди любых возрастов». «Очень горжусь нашими людьми», – говорит депутат.
Уровень воды в реке Урал в районе Орска продолжает снижаться, сообщил «Ведомостям» представитель ГУ МЧС по Оренбургской области. На данный момент вода находится на уровне 904 см (вечером накануне было 907 см). При этом в Оренбурге уровень воды, наоборот, растет. За ночь он поднялся почти на 50 см до 965 см. Ожидается, что в ближайшие сутки он продолжит расти.