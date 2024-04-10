/ Общество

Мусульмане отметили Ураза-байрам в пострадавшем от паводка Орске

Из-за затопления мечети праздничный намаз прошел на центральном рынке
Александр Тихонов
Алексей Орлов / Ведомости

Мусульмане Орска отметили Ураза-байрам – один из главных праздников ислама, знаменующий окончание месяца Рамадан и снятие всех ограничений строгого поста. Орская соборная мечеть в Старом городе, наиболее пострадавшем от масштабного паводка, оказалась в зоне подтопления, поэтому праздничный намаз прошел на третьем этаже торгового комплекса на центральном рынке. Помещение было предоставлено мусульманам в аренду, сообщил «Ведомостям» депутат Орского городского совета Курмамбай Кумакбаев («Единая Россия»).

В Орске проживает крупная мусульманская община, говорит председатель приходского совета Орской соборной мечети Кунакбай Алкулов. В городе с населением 189 195 человек порядка 45 000 – мусульмане. Здесь живут татары (около 14 000 человек), казахи (20 000), башкиры (8000), дагестанцы, таджики, узбеки, киргизы (всего около 3000), перечисляет он. По словам Алкулова, расположенный в Старом городе поселок Форштадт является историческим поселением местных татар. «Вода там понемножку начала снижаться, но пока проводить намаз в мечети, к сожалению, нельзя», – сказал он «Ведомостям».

Мусульманская община Орска постоянно получает предложения о помощи. «Звонят из Москвы – верховный муфтий России Равиль Гайнутдинов предлагает собрать для нас гуманитарную помощь, – звонят из Татарстана, из других городов и регионов», – говорит Алкулов.

Наводнение в Орске сплотило местных жителей, обращает внимание председатель приходского совета соборной мечети. С ним согласен Кумакбаев: «Спасали все дружно всех – и мусульмане, и не мусульмане, дети, молодежь, люди любых возрастов». «Очень горжусь нашими людьми», – говорит депутат.

Уровень воды в реке Урал в районе Орска продолжает снижаться, сообщил «Ведомостям» представитель ГУ МЧС по Оренбургской области. На данный момент вода находится на уровне 904 см (вечером накануне было 907 см). При этом в Оренбурге уровень воды, наоборот, растет. За ночь он поднялся почти на 50 см до 965 см. Ожидается, что в ближайшие сутки он продолжит расти.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных