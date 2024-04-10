Как жители Оренбургской области переживают паводок

Как жители Оренбургской области переживают паводокВода отступает из Орска, а Оренбург готовится к экстренной эвакуации
Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. Уровень воды в Урале остается крайне высоким, и микрорайоны региональной столицы остаются на грани эвакуации, хотя Орск, первым столкнувшийся со стихией, постепенно возвращается к нормальной жизни
Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России. Но самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область переживает крупнейшее за 100 лет наводнение. Корреспонденты «Ведомостей» наблюдали за тем, как регион справляется со стихией и ее последствиями.
Оренбург. В ожидании эвакуации
Значительное превышение уровня воды в Оренбургской области хорошо видно уже из самолета. На подлете к Оренбургу открываются последствия выхода реки Урал из берегов. Еще накануне нашего прилета вода вплотную подошла к границам города, а уже 9 апреля под ней оказались дома нескольких поселков и садовых некоммерческих товариществ собственников недвижимости (СНТ). «В 3 часа утра [8 апреля] услышали, как прибывает вода. Быстро-быстро собрали все вещи и успели уехать до того, как залило все дороги», – рассказывает оренбурженка Мария про семью знакомых, бежавшую из СНТ «Соловушка+Лайф» перед приходом паводка.
Мы стоим на конечной остановке автобуса 80Н в поселке им. Куйбышева, в нескольких метрах от которой за последние дни фактически оказался берег озера Коровье Стойло, залитого из Урала. К обеду сюда стягиваются люди с резиновыми лодками, на которых пытаются добраться до своих домов, отрезанных от суши. Вывозят вещи – бытовую технику, одежду, а также домашних животных. Рядом дежурит пост ДПС, местность патрулируют полицейские. Иногда они подходят к прибывающим со стороны «Соловушки» лодкам, чтобы убедиться, что на борту не мародеры. Местные жители предлагают приехавшим сюда журналистам сплавать в лодке до СНТ – чтобы те своими глазами увидели последствия наводнения.
Таксист Вячеслав рассказывает, что его приятель хотел остаться на втором этаже своего коттеджа вопреки стихии, но это оказалось опасно. Мэр Оренбурга Сергей Салмин 9 апреля в своем Telegram-канале призвал жителей ЖК «Гранд-парк», поселков Солнечный и им. Куйбышева, жильцов СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города «не терять время» и «прямо сейчас» собрать документы и ценные вещи. «Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация!» – заявил чиновник.
В 19.00 по местному времени (17.00 по Москве) в Оренбурге зазвучала сирена. Как написал Салмин, «это не учебная тревога», а «знак, что паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна». Примерно в это же время участок земли возле конечной остановки в поселке им. Куйбышева, где днем мы общались с местными жителями, оказался под водой. По словам мэра, уровень воды в Урале резко поднялся до 914 см. При уровне 930 см произойдет подтопление новых территорий. «Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно», – предупредил чиновник.
Большинство пострадавших от стихии в Оренбурге критически настроены к местной власти. В разговоре с «Ведомостями» оренбуржцы жаловались, что они не получали вовремя предупреждений о возможном подтоплении. Председатель правления СНТ «Соловушка+Лайф» Виталий Похлебухин не разделяет их настрой: «Мы работали с администрацией 24/7, находились и находимся на прямой связи постоянно». По его словам, в «Соловушке» понимают, что «требовать от администрации, от государства, чтобы только нам помогали, – это кощунство по отношению к другим пострадавшим». «Чем они могут, помогают», – сказал Похлебухин.
Орск. Спасение четвероногих
Расстояние от Оренбурга до Орска, который первым принял на себя удар стихии, – 276 км. На автомобиле оно преодолевается за 3 часа, трасса проходит вдоль реки Урал. По правую руку значительную часть пути в считанных метрах от обочины угрожающе поблескивает вода. На одном из участков дорожные рабочие сооружают искусственный барьер из глины вдоль дороги, чтобы вода ее не размыла. По прибытии в Орск видно, что город, где на днях из-за паводка эвакуировали свыше 2500 местных жителей (при общей численности населения 189 195 человек), постепенно возвращается к нормальной жизни.
Днем 9 апреля мэр Орска Василий Козупица, убеждавший местных жителей накануне разрушения дамбы, что «она выдержит нагрузку, которая придет сюда», заявил в эфире телеканала «Россия 24», что пик стихии прошел и вода начинает убывать. В это можно поверить, так как еще накануне затопленные, по словам местных жителей, территории уже полностью сухие. Торговый центр «Европейский» на пр-те Мира, еще вчера закрытый из-за высокого уровня воды, уже принимает посетителей. То же касается и некоторых АЗС. Большинство заводов в Орске не прекращали работу и в пиковые значения паводка, говорили власти. Это охотно подтверждают местные жители.
По словам Козупицы, 9 апреля в Старом городе Орска уровень воды упал «почти на метр», а в 6-м микрорайоне – до полуметра. «Это вселяет надежду, что пик паводка прошел, и мы можем ожидать, что он начнет убывать», – сказал чиновник. Региональное ГУ МЧС, впрочем, более осторожно в прогнозах. Представитель ведомства сообщил журналистам, что сейчас вода направляется «в сторону запада, Оренбурга». По его словам, все будет зависеть от погодных условий.
Обрушение моста в Вязьме
8 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили об обрушении Панинского путепровода на железнодорожные пути в Вязьме. Погибла женщина.
Руководитель отдела тендерного сопровождения «Тендерплан» Алексей Горбунов рассказал «Ведомостям», что госзакупки на работы, предположительно связанные с Панинским мостом, успешно состоялись в 2018 и 2023 гг.
Заказчиком всех трех госзакупок выступила администрация Вяземского района, контракты заключались с компаниями «Геомост» и «Грантстрой». Горбунов указал, что первая закупка, в 2018 г. на сумму 9,1 млн руб., касалась ремонта путепровода. Вторая госзакупка, в 2023 г. на сумму 1,4 млн руб. (по итогам сократилась до 164 115 руб.), касалась предпроектного исследования моста.
«При этом оплата услуг прошла с нарушением – по закону с момента подписания акта приемки у заказчика было семь дней на оплату, но она поступила лишь через 71 день», – уточнил Горбунов. В июле 2023 г. была также проведена госзакупка по выполнению ремонтных работ дорожного покрытия моста на сумму около 13 млн руб.
Тем не менее часть Орска, разделяющая микрорайоны Старый город и Новый город, вечером 9 апреля по-прежнему находилась под водой. Знак «Я люблю Орск», ставший символом масштабного наводнения, затоплен теперь всего наполовину. Сотрудники МЧС и волонтеры регулярно совершают рейсы на надувных лодках к затопленным многоэтажкам. В некоторых из них остались не желающие уезжать люди. Им привозят продукты питания и другие необходимые вещи.
Вечером из паводковой зоны на сушу выехал спасательный вездеход со спасенными животными – собаками, кошками и декоративными птицами. Их вылавливали волонтеры и спасатели, после чего животным оказывали необходимую помощь (некоторые собаки были серьезно ранены и перебинтованы) и передавали волонтерам для устройства в приют или хозяевам. Пункт временной передержки спасенных животных был организован в городе – спутнике Орска Новотроицке.
По итогам визита в Орск председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) направила обращение министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением отменить ОГЭ и ЕГЭ для местных старшеклассников. «Пункты временного размещения (ПВР; их создали 17. – «Ведомости») там находятся в школах. С одной стороны, школы закрыты, потому что подтоплены, с другой – потому что в них находятся пострадавшие от паводка. И первый вопрос, который мне задали родители, – как их дети будут сдавать ОГЭ. Процесс учебный прерван, никакого дистанта там нет, и с интернетом проблема», – сказала Останина «Ведомостям».
Поддержка президента
9 апреля с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером по телефону поговорил президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков. «По результатам этой беседы глава государства принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра [строительства и ЖКХ] Ирека Файзуллина, с тем чтобы уже сейчас проинформировать местное население в прямом диалоге о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Вечером 9 апреля Файзуллин вылетел в Оренбургскую область. Затем с рабочим визитом он посетит Курганскую и Тюменскую области, также страдающие от наводнений. Ключевыми задачами поездки названы «анализ и оценка ситуации на месте, в том числе для принятия необходимых оперативных решений и формирования плана дальнейших действий». «Сейчас важно объективно оценить реальную ситуацию и организовать оперативную работу, в первую очередь по восстановлению жилья и жизненно важной инфраструктуры», – приводит слова Файзуллина пресс-служба Минстроя.
9 апреля Оренбургскую область вновь после наводнения посетил глава МЧС Александр Куренков, с журналистами он не общался. Но вместе с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и Паслером они совершили облет подтопленных территорий на вертолете, а также проверили оснащение ПВР на базе школы № 11 в Оренбурге.
В подготовке статьи участвовала Анастасия Майер