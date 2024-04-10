Как жители Оренбургской области переживают паводок

Обрушение моста в Вязьме

8 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили об обрушении Панинского путепровода на железнодорожные пути в Вязьме. Погибла женщина.

Руководитель отдела тендерного сопровождения «Тендерплан» Алексей Горбунов рассказал «Ведомостям», что госзакупки на работы, предположительно связанные с Панинским мостом, успешно состоялись в 2018 и 2023 гг.

Заказчиком всех трех госзакупок выступила администрация Вяземского района, контракты заключались с компаниями «Геомост» и «Грантстрой». Горбунов указал, что первая закупка, в 2018 г. на сумму 9,1 млн руб., касалась ремонта путепровода. Вторая госзакупка, в 2023 г. на сумму 1,4 млн руб. (по итогам сократилась до 164 115 руб.), касалась предпроектного исследования моста.

«При этом оплата услуг прошла с нарушением – по закону с момента подписания акта приемки у заказчика было семь дней на оплату, но она поступила лишь через 71 день», – уточнил Горбунов. В июле 2023 г. была также проведена госзакупка по выполнению ремонтных работ дорожного покрытия моста на сумму около 13 млн руб.