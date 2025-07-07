Бастрыкин намерен возбудить дело против военного судьи Тришкина

В этот же день, 16 июля, планируется рассмотреть представление Бастрыкина о согласии на возбуждение уголовного дела против судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Речь идет о ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).