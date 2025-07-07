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Бастрыкин намерен возбудить дело против военного судьи Тришкина

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин запросил согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Второго западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Об этом говорится в повестке заседания Высшей квалификационной коллегии судей.

Бастрыкин предложил возбудить дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Запрос главы СК будет рассмотрен в 09:30 мск 16 июля.

Согласно информации «РИА Новости», Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 г. Сейчас он рассматривает дело координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова об оправдании терроризма.

В этот же день, 16 июля, планируется рассмотреть представление Бастрыкина о согласии на возбуждение уголовного дела против судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Речь идет о ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

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