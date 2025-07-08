Путин на свадебном фестивале пожелал семьям хранить искренние чувства

Глава государства рассказал, что в рамках мероприятия проходит торжественная церемония бракосочетания, в которой в 2025 г. участвуют более 200 пар. Он обратился к молодым семьям и призвал их беречь такие ценности, как почитание старших, забота о детях, святость материнства, т. к. о них говорили еще «наши предки».