Путин на свадебном фестивале пожелал семьям хранить искренние чувства
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников второго Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», который проходит в День семьи, любви и верности, а также пожелал молодоженам искренне уважать друг друга и хранить доверие. Обращение опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства рассказал, что в рамках мероприятия проходит торжественная церемония бракосочетания, в которой в 2025 г. участвуют более 200 пар. Он обратился к молодым семьям и призвал их беречь такие ценности, как почитание старших, забота о детях, святость материнства, т. к. о них говорили еще «наши предки».
Кроме того, Путин отметил приоритетность направления поддержки больших и крепких семей в России. По его словам, это необходимо для будущего народа России, поэтому страна продолжит развивать демографические, экономические, социальные меры в этой области. Мероприятие проходит в национальном центре Россия.