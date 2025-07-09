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Глава МЧС РФ Куренков вновь избран председателем исполнительного совета МОГО

Ведомости

Глава МЧС России Александр Куренков переизбран на должность председателя исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО) на ближайшие два года. Об этом сообщило ведомство.

Последние два года Россия впервые за более чем 90-летнюю историю организации возглавляла МОГО. По словам Куренкова, продление полномочий даст возможность максимально использовать потенциал и многогранный опыт МЧС России для развития самой организации и укрепления сотрудничества между чрезвычайными службами всех стран-участниц.

«В своей работе планируем руководствоваться принципами открытости, взаимного уважения, доверия и действовать в интересах всех стран – членов МОГО», – пояснил Куренков.

Визит министра в Азербайджан, начавшийся 7 июля, связан с участием в заседаниях исполнительного совета и генеральной ассамблеи МОГО. Также был запланирован ряд двусторонних переговоров с руководителями профильных ведомств других стран. Так, 8 июля министр встретился в Баку со своим азербайджанским коллегой Кямаледдином Гейдаровым. Они обсудили двусторонние отношения и взаимодействие в рамках МОГО.

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