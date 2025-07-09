Глава МЧС РФ Куренков вновь избран председателем исполнительного совета МОГО

Визит министра в Азербайджан, начавшийся 7 июля, связан с участием в заседаниях исполнительного совета и генеральной ассамблеи МОГО. Также был запланирован ряд двусторонних переговоров с руководителями профильных ведомств других стран. Так, 8 июля министр встретился в Баку со своим азербайджанским коллегой Кямаледдином Гейдаровым. Они обсудили двусторонние отношения и взаимодействие в рамках МОГО.