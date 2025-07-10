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Роскачество выявило фальсификат в нескольких марках меда

Ведомости

Роскачество выявило признаки фальсификации продукта или несоответствие необходимым характеристикам в 10 из 20 марок меда, по которым производилось исследование, передает ТАСС со ссылкой на данные организации. При этом эксперты отмечают положительную динамику в сравнении с 2024 г.

Три вида меда бренда «Медовый край» и два вида бренда «О'кей» имеют признаки разбавления продукта дешевыми сиропами. Так производители поступают для снижения себестоимости товара или подкормки пчел сахаром, отмечено в сообщении. В Роскачестве обратили внимание на несоответствие соотношения фруктозы и глюкозы, которое показывает, что такие действия продавцов случались.

В трех образцах, в том числе меде «Иванова Пасека» и двух видах продукции «О'кей» был зафиксирован низкий уровень пролина. По данным Роскачества, это может говорить о незрелости меда или его фальсификации.

Среди других популярных ошибок производителей – несоответствие фактического сорта меда с маркировкой на упаковке. Оно найдено Роскачеством в продукции пяти брендов: «Вкусвилл», «Тимоша», «Маркет Перекресток», «Дедушкин улей» и «Медовый край». При этом теми, кто справился с проверками организации, стали «Ашан» (гречишный), «Берестов А. С.» (полифлорный «Уссурийский нектар»), «Лента» (гречишный), «Маркет Перекресток» (цветочный «Горный»), «Медовая долина» (липовый), «Медовый день» (цветочный), «Наша Сибирь» («Таежный дар»), «Наша Сибирь» («Горный»), «Самокат» (гречишный), Premium club (горный). 

Рынок, по мнению Роскачества, начал очищаться. В 2025 г. с девяти до пяти уменьшилось количество торговых марок, в товарах которых были найдены нарушения по соотношению сахаров. С шести до трех – число тех, где организация нашла несоответствия по пролину, и с 11 до пяти – по ботаническому происхождению меда.

В конце июня Роскачество обнаружило бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в варениках 16 российских брендов, однако нарушила нормы законодательства при этом только одна торговая марка – Ozon fresh. Остальная продукция была замаскирована под равиоли (макаронные изделия с начинкой), из-за чего стандарты по полуфабрикатам нельзя было применить к товарам некоторых компаний.

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