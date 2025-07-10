Роскачество выявило фальсификат в нескольких марках меда

Рынок, по мнению Роскачества, начал очищаться. В 2025 г. с девяти до пяти уменьшилось количество торговых марок, в товарах которых были найдены нарушения по соотношению сахаров. С шести до трех – число тех, где организация нашла несоответствия по пролину, и с 11 до пяти – по ботаническому происхождению меда.