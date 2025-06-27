Роскачество выявило бактерии группы кишечной палочки в российских варениках
Роскачество обнаружило бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в варениках 16 российских брендов, однако нарушила нормы законодательства при этом только одна торговая марка – Ozon fresh, говорится в результатах исследования системы мониторинга. Остальная продукция была замаскирована под равиоли (макаронные изделия с начинкой), из-за чего стандарты по полуфабрикатам нельзя было применить к товарам некоторых компаний.
В Роскачестве объяснили, что такое нарушение, как и превышение по другим микробиологическим показателям, может быть результатом не только несоблюдения санитарных норм на производстве, но и неправильного температурного режима «при транспортировке, хранении, реализации или доставке товара». При этом, подчеркнули исследователи, «сознательная мимикрия под макаронные изделия с начинкой» выдает ознакомленность производителя с проблемой и попытку замаскировать ее с помощью различных уловок.
Среди других критериев исследования были выделены органолептические показатели, с которыми также возникли проблемы. У вареников шести торговых марок нарушен внешний вид, четырех компаний – запах и вкус. В продукции еще шести брендов превышено количество разваренных вареников.
11 июня в Россельхознадзоре заявили, что в партии замороженной клубники из Египта были найдены серьезные нарушения. По результатам экспертизы, содержание плесени в ягодах оказалось в 14 раз выше допустимой нормы, а уровень дрожжей превысил стандарты в два раза. Тогда в ведомстве уточнили, что это нарушение также связано либо с нарушением санитарно-гигиенических требований, либо с температурным режимом после выхода продукции с производства.