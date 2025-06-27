Роскачество выявило бактерии группы кишечной палочки в российских варениках

В Роскачестве объяснили, что такое нарушение, как и превышение по другим микробиологическим показателям, может быть результатом не только несоблюдения санитарных норм на производстве, но и неправильного температурного режима «при транспортировке, хранении, реализации или доставке товара». При этом, подчеркнули исследователи, «сознательная мимикрия под макаронные изделия с начинкой» выдает ознакомленность производителя с проблемой и попытку замаскировать ее с помощью различных уловок.