Двое жителей Белгорода пострадали от обломков сбитого БПЛА
В Белгороде мужчина и женщина получили ранения грудной клетки при падении обломков украинского беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавших направили на скорой в городскую больницу № 2. Им будет оказана необходимая медицинская помощь. Как отметил Гладков, в результате падения обломков поврежден один из автомобилей.
Губернатор предупредил население о том, что громкие звуки над городом и районом связаны с работой систем противовоздушной обороны (ПВО) по дронам ВСУ.
10 июля при обстреле города Шебекино Белгородской области погибла женщина. Пострадавшему мужчине в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и брюшной полости окажут помощь в Шебекинской центральной районной больнице.
В ночь на 10 июля силы ПВО сбили 14 беспилотников над регионами России. Восемь из них уничтожены над Черным морем, по два беспилотника были нейтрализованы в Белгородской области и Крыму, по одному – в Пензенской и Курской областях.