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Волк рассказала, как отличить сотрудника полиции от мошенника

Ведомости

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции могут связываться с гражданами по телефону исключительно для официального приглашения в отделение.

«Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае – когда необходимо пригласить в подразделение. Всё остальное – угрозы, запугивания – это явные признаки мошенников», – рассказала Волк в видеообращении, которое было опубликовано в ее Telegram-канале

В ведомстве отмечают, что мошенники активно используют телефонные звонки, выдавая себя за правоохранителей или сотрудников военкоматов. Их цель – выманить персональные данные или коды доступа к «Госуслугам» под предлогом оформления документов.

При получении подозрительных звонков с требованиями или угрозами следует немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в официальные службы для проверки информации, рекомендует МВД.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что ежедневно выявляет среди 455 млн звонков 1,2 млн вызовов с подменой номера, которые используют мошенники. МВД предупреждало, что чаще всего мошенники во время телефонных разговоров или в текстовых сообщениях представляются операторами связи, сотрудниками банков или госорганов, правоохранителями, знакомыми и коллегами, чтобы «обойти осторожность».

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