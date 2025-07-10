Волк рассказала, как отличить сотрудника полиции от мошенника
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции могут связываться с гражданами по телефону исключительно для официального приглашения в отделение.
«Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае – когда необходимо пригласить в подразделение. Всё остальное – угрозы, запугивания – это явные признаки мошенников», – рассказала Волк в видеообращении, которое было опубликовано в ее Telegram-канале
В ведомстве отмечают, что мошенники активно используют телефонные звонки, выдавая себя за правоохранителей или сотрудников военкоматов. Их цель – выманить персональные данные или коды доступа к «Госуслугам» под предлогом оформления документов.
При получении подозрительных звонков с требованиями или угрозами следует немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в официальные службы для проверки информации, рекомендует МВД.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что ежедневно выявляет среди 455 млн звонков 1,2 млн вызовов с подменой номера, которые используют мошенники. МВД предупреждало, что чаще всего мошенники во время телефонных разговоров или в текстовых сообщениях представляются операторами связи, сотрудниками банков или госорганов, правоохранителями, знакомыми и коллегами, чтобы «обойти осторожность».