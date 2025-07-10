Волк рассказала, как отличить сотрудника полиции от мошенника

Ранее Роскомнадзор сообщил, что ежедневно выявляет среди 455 млн звонков 1,2 млн вызовов с подменой номера, которые используют мошенники. МВД предупреждало, что чаще всего мошенники во время телефонных разговоров или в текстовых сообщениях представляются операторами связи, сотрудниками банков или госорганов, правоохранителями, знакомыми и коллегами, чтобы «обойти осторожность».