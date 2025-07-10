ТАСС: директора МХАТ им. Горького Кехмана отпустили после допроса

На следующий день ТАСС сообщил, что у директора МХАТ им. М. Горького есть задолженность по неоплаченным кредитам, которая превышает 17,8 млрд руб. В отношении Кехмана открыто восемь исполнительных производств, из которых шесть касаются задолженности по кредитным платежам (кроме ипотеки) и два – исполнительного дела.