ТАСС: директора МХАТ им. Горького Кехмана отпустили после допроса
Директора МХАТ им. М. Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана отпустили из Следственного комитета (СК) после проведения допроса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
9 июля сотрудники СК провели обыски по месту жительства Кехмана. СМИ сообщали, что обыск был проведен сразу после возвращения директора МХАТ им. М. Горького из-за границы. Оперативные мероприятия проводились по делу о растрате в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 160 УК РФ) и связаны с контрактами по реконструкции старой сцены театра, которые должны закончить в октябре 2025 г.
Источник «Известий» говорил, что уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ. Уточнялось, что Кехман не задержан, а приглашен в СК как свидетель.
На следующий день ТАСС сообщил, что у директора МХАТ им. М. Горького есть задолженность по неоплаченным кредитам, которая превышает 17,8 млрд руб. В отношении Кехмана открыто восемь исполнительных производств, из которых шесть касаются задолженности по кредитным платежам (кроме ипотеки) и два – исполнительного дела.