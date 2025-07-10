В Кремле обозначили условие для открытия аэропорта в Крыму

9 июля Минтранс России сообщил о планах открыть в ближайшее время аэропорт Геленджика для выполнения внутренних рейсов. По данным ведомства, возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. По словам источника «Ведомостей», Минобороны не возражает против открытия аэропорта в Геленджике.