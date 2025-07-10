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В Кремле обозначили условие для открытия аэропорта в Крыму

Ведомости

Аэропорт в Крыму будет запущен, когда созреют условия для этого. Во главе угла стоит безопасность, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не наша прерогатива, это прерогатива Минтранса, наших военных, специальных ведомств. Главный аспект, который принимается во внимание, – это безопасность, обеспечение безопасности полетов пассажиров», – сказал Песков.

9 июля Минтранс России сообщил о планах открыть в ближайшее время аэропорт Геленджика для выполнения внутренних рейсов. По данным ведомства, возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. По словам источника «Ведомостей», Минобороны не возражает против открытия аэропорта в Геленджике.

7 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности незамедлительно запустить работу аэропорта Симферополя, как только поступит соответствующее распоряжение от президента РФ Владимира Путина.

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