В Кремле обозначили условие для открытия аэропорта в Крыму
Аэропорт в Крыму будет запущен, когда созреют условия для этого. Во главе угла стоит безопасность, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это не наша прерогатива, это прерогатива Минтранса, наших военных, специальных ведомств. Главный аспект, который принимается во внимание, – это безопасность, обеспечение безопасности полетов пассажиров», – сказал Песков.
9 июля Минтранс России сообщил о планах открыть в ближайшее время аэропорт Геленджика для выполнения внутренних рейсов. По данным ведомства, возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. По словам источника «Ведомостей», Минобороны не возражает против открытия аэропорта в Геленджике.
7 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности незамедлительно запустить работу аэропорта Симферополя, как только поступит соответствующее распоряжение от президента РФ Владимира Путина.