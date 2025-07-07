Глава Крыма заявил о готовности запустить работу аэропорта Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности немедленно запустить работу аэропорта Симферополя, как только поступит соответствующее распоряжение от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в Росавиации.
Готовность крымской авиагавани и ее сотрудников к возможному возобновлению работы обсуждалась на встрече Аксенова с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. По словам Ядрова, несмотря на временное закрытие, аэропорт продолжает оставаться в фокусе внимания. Вопросы его поддержки и дальнейшего развития активно решаются.
По его словам, воздушный транспорт всегда будет играть ключевую роль как для крымчан, так и гостей полуострова.
«Экономика Крыма не стоит на месте, поэтому, уверен, после открытия пассажиропоток симферопольского аэропорта превысит прежние рекордные показатели», – пояснил Ядров.
24 февраля в Telegram-канале Mash появлялась информация о подготовке к открытию аэропортов в Воронеже, Липецке, Симферополе и других городах. Сообщалось, что сотрудников вызывают из отпусков для участия в предполагаемом запуске. Однако Росавиация опровергла эти данные, назвав их «абсолютным фейком».