Глава Крыма заявил о готовности запустить работу аэропорта Симферополя

24 февраля в Telegram-канале Mash появлялась информация о подготовке к открытию аэропортов в Воронеже, Липецке, Симферополе и других городах. Сообщалось, что сотрудников вызывают из отпусков для участия в предполагаемом запуске. Однако Росавиация опровергла эти данные, назвав их «абсолютным фейком».