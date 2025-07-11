В аэропорту Калуги отменили ограничения на полеты

Утром 11 июля Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге. Позже Кореняко сообщил, что в период с 08:45 до 09:45 мск «Пулково» принимает и отправляет рейсы по временной схеме.