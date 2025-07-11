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В аэропорту Калуги отменили ограничения на полеты

Ведомости

Росавиация отменила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги «Грабцево». Об этом сообщил пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.

О введении ограничений представитель ведомства сообщил в 16:07 мск 10 июля, а об их снятии – в 08:38 мск 11 июля. Мера вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

Утром 11 июля Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге. Позже Кореняко сообщил, что в период с 08:45 до 09:45 мск «Пулково» принимает и отправляет рейсы по временной схеме.

Минобороны РФ проинформировало, что с 23:00 мск 10 июля до 7:00 мск 11 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Больше всего беспилотников – 53 единицы – были сбиты в Курской области.

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