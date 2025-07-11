В Петербурге сообщили о возможных перебоях в работе интернета и связи

11 июля Росавиация ввела ограничение на выпуск и прием самолетов в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Публикация появилась в Telegram-канале представителя ведомства Артема Кореняко в 07:37 мск. Об отмене ограничений он заявил в 09:45 мск. По его данным, за это время на запасные аэродромы ушли восемь самолетов, летевших в Санкт-Петербург.