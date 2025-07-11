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В Петербурге сообщили о возможных перебоях в работе интернета и связи

Ведомости

На территории Санкт-Петербурга могут возникать перебои в работе мобильного интернета и связи, в том числе ухудшение их качества, говорится в публикации городского комитета по информатизации и связи.

Как указано в сообщении, такие меры приняты для обеспечения безопасности жителей города.

11 июля Росавиация ввела ограничение на выпуск и прием самолетов в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Публикация появилась в Telegram-канале представителя ведомства Артема Кореняко в 07:37 мск. Об отмене ограничений он заявил в 09:45 мск. По его данным, за это время на запасные аэродромы ушли восемь самолетов, летевших в Санкт-Петербург.

В начале июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко говорил, что в регионе объявлена опасность атаки украинских беспилотников. Тогда же он сообщал о возможном частичном понижении сигнала с 4G до 2G.

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