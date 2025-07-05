В Ленинградской области объявили опасность БПЛА
В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность беспилотников, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, в регионе возможно частичное понижение сигнала с 4G до 2G.
На фоне опасности атаки дронов аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге приостановил работу. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту для обеспечения безопасности полетов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.