В Ленинградской области объявили опасность БПЛА

На фоне опасности атаки дронов аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге приостановил работу. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту для обеспечения безопасности полетов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.