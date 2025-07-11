Песков рассказал о работе в Кремле в жару
Кремль работает в обычном режиме в знойную погоду, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что высокая температура сохраняется не только в Кремле, но и по всей Москве и всему Подмосковью.
«Те, кто любят горячую погоду, теплую, жаркую погоду, те выходят на улицы. Те, кто не любят, те спасаются от зноя в закрытых помещениях», – рассказал Песков.
10 июля температура воздуха в центре Москвы достигла рекордных значений, превысив отметку в 35 градусов тепла.