В Минтруде сообщили об обеспечении работой 48 000 бывших участников спецоперации
Работой обеспечены более 48 000 вернувшихся участников спецоперации на Украине. Об этом сообщила первый замминистра Минтруда Ольга Баталина в ходе заседания президиума Совета законодателей России.
Она отметила, что не все из вернувшихся готовы приступить к работе в связи с прохождением реабилитации, социальной адаптации или восстановлением здоровья. Баталина напомнила, что за теми, кто был мобилизован, сохранены рабочие места, поэтому у них есть право вернуться на рабочее место.
2 июня стало известно, что резерв рабочих мест для участников спецоперации будет сформирован в муниципальных и госучреждениях, на предприятиях и в организациях страны. Появится также система мониторинга трудоустройства для этой категории. Им окажут помощь, включая юридическую, в оформлении или восстановлении документов, требуемых для устройства на работу. Речь идет также об обучении и повышении квалификации.
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» сообщил, что около 100 000 москвичей принимают участие в специальной военной операции на Украине. Он отметил, что администрация города поддерживает их и их семьи.