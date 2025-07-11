В Минтруде сообщили об обеспечении работой 48 000 бывших участников спецоперации

2 июня стало известно, что резерв рабочих мест для участников спецоперации будет сформирован в муниципальных и госучреждениях, на предприятиях и в организациях страны. Появится также система мониторинга трудоустройства для этой категории. Им окажут помощь, включая юридическую, в оформлении или восстановлении документов, требуемых для устройства на работу. Речь идет также об обучении и повышении квалификации.