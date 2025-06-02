Резерв рабочих мест для участников спецоперации создадут в России
Резерв рабочих мест для участников спецоперации будет сформирован в муниципальных и госучреждениях, на предприятиях и в организациях страны. Появится также система мониторинга трудоустройства для этой категории, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
Документ утверждает план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников спецоперации и организации их профессиональной ориентации. Согласно плану, вернувшимися с фронта военнослужащими будет организована проактивная работа. Им окажут помощь, включая юридическую, в оформлении или восстановлении документов, требуемых для устройства на работу. Речь идет также об обучении и повышении квалификации.
Кроме того, план включает в себя разработку программ наставничества для ускоренной адаптации военных на рабочих местах, а также программ, где они сами выступят наставниками. Предполагается также, что будут созданы условия, чтобы участники спецоперации вели свой бизнес, в том числе как самозанятые.
В правительстве сообщили, что планируется подготовка инициатив, стимулирующих работодателей, которые принимают на работу участников спецоперации. Также подразумеваются предложения по специальному порядку введения квот для трудоустройства военнослужащих с инвалидностью. Профобучение и дополнительное образование участников спецоперации будет проходить в рамках федпроекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры». Мероприятия плана будут воплощать федеральные и региональные власти, госфонд «Защитники Отечества» и другие организации.
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал оказывать помощь семьям военнослужащих, не вернувшихся с фронта. Председатель правительства попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать эту тему на контроле.
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