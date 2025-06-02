Резерв рабочих мест для участников спецоперации создадут в России

Кроме того, план включает в себя разработку программ наставничества для ускоренной адаптации военных на рабочих местах, а также программ, где они сами выступят наставниками. Предполагается также, что будут созданы условия, чтобы участники спецоперации вели свой бизнес, в том числе как самозанятые.