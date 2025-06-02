Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Резерв рабочих мест для участников спецоперации создадут в России

Ведомости

Резерв рабочих мест для участников спецоперации будет сформирован в муниципальных и госучреждениях, на предприятиях и в организациях страны. Появится также система мониторинга трудоустройства для этой категории, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.

Документ утверждает план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников спецоперации и организации их профессиональной ориентации. Согласно плану, вернувшимися с фронта военнослужащими будет организована проактивная работа. Им окажут помощь, включая юридическую, в оформлении или восстановлении документов, требуемых для устройства на работу. Речь идет также об обучении и повышении квалификации.

Кроме того, план включает в себя разработку программ наставничества для ускоренной адаптации военных на рабочих местах, а также программ, где они сами выступят наставниками. Предполагается также, что будут созданы условия, чтобы участники спецоперации вели свой бизнес, в том числе как самозанятые.

В правительстве сообщили, что планируется подготовка инициатив, стимулирующих работодателей, которые принимают на работу участников спецоперации. Также подразумеваются предложения по специальному порядку введения квот для трудоустройства военнослужащих с инвалидностью. Профобучение и дополнительное образование участников спецоперации будет проходить в рамках федпроекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры». Мероприятия плана будут воплощать федеральные и региональные власти, госфонд «Защитники Отечества» и другие организации.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал оказывать помощь семьям военнослужащих, не вернувшихся с фронта. Председатель правительства попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать эту тему на контроле.

21 мая сообщалось, что участниками второго потока президентской программы «Время героев» станут 85 человек. Из них 31 являются Героями России. Многие выпускники программы впоследствии занимают высокопоставленные должности в России.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных