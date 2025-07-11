Суд оштрафовал ученого Абрамова за финансирование экстремизма
Переславский районный суд оштрафовал члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) Сергея Абрамова на 150 000 руб. по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Об этом ТАСС сообщили в суде.
25 июня Замоскворецкий суд Москвы признал ученого, журналиста и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина (признан в России иноагентом) виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК. Его заочно приговорили к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в переводе 1000 руб. на счет Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
По материалам проверки прокуратуры Санкт-Петербурга 21 мая возбудили уголовные дела в отношении журналиста Александра Невзорова (считается в России иноагентом) и его супруги Лидии о финансировании экстремистской деятельности. Они обвиняются по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. По данной статье им может грозить до восьми лет лишения свободы.