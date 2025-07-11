Суд оштрафовал ученого Абрамова за финансирование экстремизма

По материалам проверки прокуратуры Санкт-Петербурга 21 мая возбудили уголовные дела в отношении журналиста Александра Невзорова (считается в России иноагентом) и его супруги Лидии о финансировании экстремистской деятельности. Они обвиняются по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. По данной статье им может грозить до восьми лет лишения свободы.