Суд заочно приговорил сооснователя «Диссернета» к пяти годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы признал ученого, журналиста и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина (признан в России иноагентом) виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК (финансирование деятельности экстремистской организации). Об этом «Ведомостям» сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
Заякина заочно приговорили к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в переводе 1000 руб. на счет Фонда борьбы с коррупцией (ФБК,
Заякина задержали 28 августа 2022 г., на него завели уголовное дело за финансирование экстремистской деятельности. По данным следствия, Заякин перевел 10 000 руб. в адрес ФБК.
Тогда Басманный суд Москвы в отношении него избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили пользоваться средствами связи и интернета, выходить из дома, а также общаться с кем-либо, кроме близких родственников, без разрешения следователя.
В октябре 2022 г. МВД объявило его в федеральный розыск. В карточке в базе данных ведомства было указано, что он разыскивается по одной из статей Уголовного кодекса.
В декабре того же года Басманный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ по делу о финансировании деятельности экстремистской организации.