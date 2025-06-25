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Суд заочно приговорил сооснователя «Диссернета» к пяти годам колонии

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы признал ученого, журналиста и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина (признан в России иноагентом) виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК (финансирование деятельности экстремистской организации). Об этом «Ведомостям» сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

Заякина заочно приговорили к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в переводе 1000 руб. на счет Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Заякина задержали 28 августа 2022 г., на него завели уголовное дело за финансирование экстремистской деятельности. По данным следствия, Заякин перевел 10 000 руб. в адрес ФБК.

Тогда Басманный суд Москвы в отношении него избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили пользоваться средствами связи и интернета, выходить из дома, а также общаться с кем-либо, кроме близких родственников, без разрешения следователя.

В октябре 2022 г. МВД объявило его в федеральный розыск. В карточке в базе данных ведомства было указано, что он разыскивается по одной из статей Уголовного кодекса.

15 ноября 2022 г. Росфинмониторинг внес Заякина в перечень террористов и экстремистов.

В декабре того же года Басманный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ по делу о финансировании деятельности экстремистской организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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