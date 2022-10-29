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Сооснователь «Диссернета» Заякин объявлен в розыск

Ведомости

МВД объявило в федеральный розыск сооснователя «Диссернета», журналиста «Новой газеты» и ученого Андрея Заякина. В карточке в базе данных ведомства указано, что он разыскивается по одной из статей Уголовного кодекса.

Заякин был задержан 28 августа, на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности), сообщал «Интерфакс». По этой статье ему грозит до восьми лет тюрьмы.

По данным следствия, Заякин перевел 10 000 руб. в адрес Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда).

Басманный суд Москвы в отношении него избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий: Заякину запретили пользоваться средствами связи и интернета, выходить из дома, а также общаться с кем-либо кроме близких родственников без разрешения следователя.

Сетевое сообщество «Диссернет» появилось в 2013 г. Его основная задача — разоблачение фальшивых диссертаций. Весной 2016 г. участники сообщества ученые-историки Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и Иван Бабицкий оспорили научную ценность докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков». Они подали заявление в Минобрнауки с требованием лишить министра степени.

ВАК изучил диссертацию Мединского и рекомендовал лишить его ученой степени, позднее президиум пересмотрел это решение. В 2017 г. министр образования и науки России Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении ученой степени министра культуры Владимира Мединского.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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